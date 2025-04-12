Сенсационное поражение «Спартака», угрозы Тотти из-за поездки в Москву, «Ливерпуль» продлил Салаха и другие новости

Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Мантуан готов остаться в «Зените»

Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

Сафонова могут признать банкротом

«Спартак» ведет переговоры с автомобильным заводом «Москвич»

Тотти угрожали из-за поездки в Москву

ЭСК РФС вынес вердикты по судейству в матче «Локомотив» – «Зенит» и работе Карасева на дерби ЦСКА – «Динамо»

В «Локомотиве» возникли разногласия по поводу будущего Тикнизяна

«Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо», не забив пенальти в концовке

Автобус «Динамо Мх» уехал со стадиона «Спартака» без лучшего игрока матча