В «Локомотиве» возникли разногласия по поводу будущего Тикнизяна

Внутри «Локомотива» нет единого мнения насчет продолжения сотрудничества с Наиром Тикнизяном.
Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов выступает за продление контракта с левым защитником.
В то же время в тренерском штабе сомневаются в будущем 25-летнего футболиста, который больше не имеет постоянного места в составе.
Кроме того, в «Локо» нет консенсуса в вопросе повышения зарплаты Тикнизяна.
Окончательное решение будет принято в конце сезона, когда стороны проведут финальный раунд переговоров.
- В 2021 году «Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА за 5,5 млн евро.
- С тех пор фулбек провел 117 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Ранее интерес к игроку сборной Армении проявляли «Севилья» и немецкие клубы.
Источник: «РБ Спорт»