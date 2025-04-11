В «Локомотиве» возникли разногласия по поводу будущего Тикнизяна

Внутри «Локомотива» нет единого мнения насчет продолжения сотрудничества с Наиром Тикнизяном.

Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов выступает за продление контракта с левым защитником.

В то же время в тренерском штабе сомневаются в будущем 25-летнего футболиста, который больше не имеет постоянного места в составе.

Кроме того, в «Локо» нет консенсуса в вопросе повышения зарплаты Тикнизяна.

Окончательное решение будет принято в конце сезона, когда стороны проведут финальный раунд переговоров.