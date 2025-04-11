Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:00

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала признан полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. В игре с «Реалом» в Лондоне он забил два гола ударами со штрафных, а его команда одержала победу со счетом 3:0.

В число номинантов на звание лучшего игрока недели входили также Хвича Кварацхелия («ПСЖ»); Роберт Левандовски («Барселона») и Алессандро Бастони («Интер»).

  • Райс стал вторым лучшим игроком недели в составе «Арсенала» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. До этого такое удавалось Букайо Сака по итогам встреч 6-го тура общего этапа.
  • Ответные матчи 1/4 финала пройдут 15-16 апреля.

Еще по теме:
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/4 финала 6
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире 2
Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Барселона Интер ПСЖ Арсенал Левандовски Роберт Райс Деклан Бастони Алессандро Кварацхелия Хвича
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
09:00
Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру
08:48
Новый кандидат на пост тренера «Динамо», дисквалификация Сутормина, явный фаворит на «Золотой мяч» и другие новости
02:35
Тренер вратарей ЦСКА ответил, кого видит преемником Акинфеева
01:15
5
Во Франции включили спартаковца Денисова в список потенциальных новичков «ПСЖ»
00:54
9
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
00:47
1
Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов РПЛ
00:30
2
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» и другие результаты
00:02
3
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии
Вчера, 23:27
11
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/4 финала
Вчера, 20:59
6
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 19:36
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
Вчера, 15:33
2
Фанаты «ПСЖ» – вратарю «Астон Виллы»: «Мартинес – шлюхин сын!»
Вчера, 14:14
5
Хвича стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 13:31
2
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Астон Виллой»
Вчера, 12:32
Левандовски отреагировал на 99 голов за «Барселону»
Вчера, 12:21
Эмери ожидал поражения от «ПСЖ»
Вчера, 10:05
Ковач объяснил разгром «Боруссии» от «Барселоны»
Вчера, 09:36
Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Астон Виллой»
Вчера, 09:15
Рафинья стал рекордсменом Лиги чемпионов
Вчера, 01:20
Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Боруссией»
Вчера, 01:10
1
Кубарси из «Барселоны» побил рекорд Компани в ЛЧ
Вчера, 01:00
1
Левандовски превзошел достижение Роналду в Лиге чемпионов
Вчера, 00:50
2
Только один игрок забивал в 1/4 финала Лиги чемпионов в более молодом возрасте, чем Ямаль
Вчера, 00:41
1
Рафинья повторил рекорд Месси в ЛЧ
Вчера, 00:27
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера, 00:12
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова добыл волевую победу над «Астон Виллой» (3:1) благодаря голу Хвичи
9 апреля
2
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в первом четвертьфинале
9 апреля
2
Левандовски установил рекорд ЛЧ
9 апреля
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
9 апреля
ВидеоФанаты «ПСЖ» и «Астон Виллы» подрались перед матчем
9 апреля
3
Фанаты «Арсенала» – «Реалу» после 3:0: «Вы переодетый «Тоттенхэм»?»
9 апреля
3
Генич двумя словами отреагировал на 3:0 «Арсенала» против «Реала»
9 апреля
1
Куртуа объяснил голы, пропущенные со штрафных в матче с «Арсеналом»
9 апреля
4
«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов
9 апреля
5
Беллингем: «Реалу» еще повезло, что пропустили только три гола»
9 апреля
Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 9 апреля 2025 года
9 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 