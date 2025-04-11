Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала признан полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. В игре с «Реалом» в Лондоне он забил два гола ударами со штрафных, а его команда одержала победу со счетом 3:0.
В число номинантов на звание лучшего игрока недели входили также Хвича Кварацхелия («ПСЖ»); Роберт Левандовски («Барселона») и Алессандро Бастони («Интер»).
- Райс стал вторым лучшим игроком недели в составе «Арсенала» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. До этого такое удавалось Букайо Сака по итогам встреч 6-го тура общего этапа.
- Ответные матчи 1/4 финала пройдут 15-16 апреля.
Источник: официальный сайт УЕФА