Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала признан полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. В игре с «Реалом» в Лондоне он забил два гола ударами со штрафных, а его команда одержала победу со счетом 3:0.

В число номинантов на звание лучшего игрока недели входили также Хвича Кварацхелия («ПСЖ»); Роберт Левандовски («Барселона») и Алессандро Бастони («Интер»).