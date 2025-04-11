Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов сообщил, что ему не удалось устроиться в новый клуб в течение почти года после ухода из «Ахмата». Он окончательно завершил карьеру.

– В мае 2024 года вы говорили, что планируете продолжать играть. Уже в августе сообщили, что завершаете карьеру. Что случилось в тот промежуток времени?

– Я говорил с другими командами: «Химки», «Пари НН». Все сетовали на возраст: «Мы берeм вектор на омоложение». Сейчас смотрю на это условное омоложение – я бы мог там играть ещe два или три года.

Даже когда я пошeл в медийку, зимой думал вернуться. Полгода – ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру.