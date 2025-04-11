Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру

Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру

Сегодня, 08:48

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов сообщил, что ему не удалось устроиться в новый клуб в течение почти года после ухода из «Ахмата». Он окончательно завершил карьеру.

– В мае 2024 года вы говорили, что планируете продолжать играть. Уже в августе сообщили, что завершаете карьеру. Что случилось в тот промежуток времени?

– Я говорил с другими командами: «Химки», «Пари НН». Все сетовали на возраст: «Мы берeм вектор на омоложение». Сейчас смотрю на это условное омоложение – я бы мог там играть ещe два или три года.

Даже когда я пошeл в медийку, зимой думал вернуться. Полгода – ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру.

  • 36-летний Семенов выступал в РПЛ за «Амкар» (2012–2013) и «Ахмат» (2014–2024). Ранее играл также за саратовский «Сокол», «Истру», «Носту» и «СКА-Энергию».
  • Контракт с «Ахматом» у него завершился в мае 2024 года, после чего он поиграл в медиафутболе.
  • Семенов провел 27 матчей за сборную России в 2014–2021 годах, попадал в заявку на финальные турниры ЧМ-2014, ЧМ-2018 и Евро-2020, но вышел на поле в этих турнирах только 1 раз во встрече с Бельгией на чемпионате Европы.

Еще по теме:
Черчесов сказал, в чем он лучше Карпина 1
Сборная Ирана – о матче с Россией: «Приедут все наши звезды» 3
Гаджиев оценил слова президента ФИФА о возвращении России 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Семенов Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
09:00
Участник двух ЧМ и Евро в составе сборной России окончательно завершил карьеру
08:48
Новый кандидат на пост тренера «Динамо», дисквалификация Сутормина, явный фаворит на «Золотой мяч» и другие новости
02:35
Тренер вратарей ЦСКА ответил, кого видит преемником Акинфеева
01:15
5
Во Франции включили спартаковца Денисова в список потенциальных новичков «ПСЖ»
00:54
9
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
00:47
1
Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов РПЛ
00:30
2
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» и другие результаты
00:02
3
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии
Вчера, 23:27
11
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов РПЛ
00:30
2
Мостовой ответил, готов ли он работать спортивным директором
Вчера, 23:51
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» высказался о безголевой серии
Вчера, 23:27
11
Салтыков отказался раскрывать ежемесячные траты: «Я не хочу быть героем мемов ВГИКа»
Вчера, 22:44
Стал известен возможный преемник Лички на посту тренера «Динамо»
Вчера, 22:22
3
Черчесов назвал клуб РПЛ, которому он симпатизирует
Вчера, 21:56
ВидеоДинамовец Нгамале определил лучшего африканского футболиста в истории РПЛ
Вчера, 21:21
1
Солистка «Моя Мишель» рассказала, за какой клуб РПЛ болеет
Вчера, 20:49
5
Кассьерра поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 20:24
2
Агент Батракова назвал идеального тренера для полузащитника «Локомотива»
Вчера, 19:48
12
16 футболистов «Крыльев Советов» стали мастерами спорта России
Вчера, 19:25
5
Черчесов сказал, в чем он лучше Карпина
Вчера, 19:07
1
Тренер «Ариса» возразил Кокорину, назвавшему РПЛ «говном»
Вчера, 18:51
10
Динамовец Нгамале получил предложение из Китая
Вчера, 18:46
1
Мостовой ответил на комплимент от Бубнова
Вчера, 18:31
8
Назначены комментаторы на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 24-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
1
«Локомотив» наказали за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 17:54
15
Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий»
Вчера, 17:45
8
Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 17:25
6
«Локомотиву» предложили экс-защитника «Спартака»
Вчера, 16:44
3
КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»
Вчера, 16:29
30
Мостовой готов возглавить команду Инстасамки: «За деньги – да!»
Вчера, 16:11
6
ФотоТотти подарили футболку «Спартака»
Вчера, 15:56
13
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
Вчера, 15:48
5
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
Вчера, 15:23
2
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
Вчера, 14:56
21
Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста
Вчера, 14:25
19
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
Вчера, 14:02
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 