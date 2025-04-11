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Мантуан готов остаться в «Зените»

Сегодня, 10:17
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Вингер «Зенита» Густаво Мантуан не планирует уезжать из России и хочет остаться в петербургской команде. При этом сразу несколько бразильских клубов рассматривают варианты покупки футболиста.

Ранее журналист Марко Белло сообщил, что агенты Мантуана прорабатывают варианты для игрока в бразильской Серии A из-за его желания уйти из «Зенита».

  • 23-летний Мантуан провел за клуб в этом сезоне 30 матчей, забил 4 гола, отдал 6 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 миллиона евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво
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