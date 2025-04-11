Мантуан готов остаться в «Зените»

Вингер «Зенита» Густаво Мантуан не планирует уезжать из России и хочет остаться в петербургской команде. При этом сразу несколько бразильских клубов рассматривают варианты покупки футболиста.

Ранее журналист Марко Белло сообщил, что агенты Мантуана прорабатывают варианты для игрока в бразильской Серии A из-за его желания уйти из «Зенита».