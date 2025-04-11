Сафонова могут признать банкротом

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия 8 апреля подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании экс-супруга банкротом. Для этого она заплатила пошлину в 25 тысяч рублей.

Заявление Анастасии приняли, судебное заседание назначено на конец мая.

По словам адвоката футболиста, главная цель бывшей жены вратаря – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать.

Представители игрока с банкротством не согласны. Они напомнили, что Сафонов ежемесячно оплачивает алименты и гасит долг.