Сафонова могут признать банкротом

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия 8 апреля подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании экс-супруга банкротом. Для этого она заплатила пошлину в 25 тысяч рублей.
Заявление Анастасии приняли, судебное заседание назначено на конец мая.
По словам адвоката футболиста, главная цель бывшей жены вратаря – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать.
Представители игрока с банкротством не согласны. Они напомнили, что Сафонов ежемесячно оплачивает алименты и гасит долг.
- Судебные разбирательства между Сафоновым и бывшей женой идут уже несколько месяцев.
- Как сообщал телеграм-канал Sport Baza, Матвей выплатил бывшей супруге 2 миллиона рублей долга, ему осталось выплатить еще 65 миллионов.
Источник: телеграм-канал Sport Baza