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Сафонова могут признать банкротом

Сегодня, 13:03
3

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия 8 апреля подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании экс-супруга банкротом. Для этого она заплатила пошлину в 25 тысяч рублей.

Заявление Анастасии приняли, судебное заседание назначено на конец мая.

По словам адвоката футболиста, главная цель бывшей жены вратаря – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать.

Представители игрока с банкротством не согласны. Они напомнили, что Сафонов ежемесячно оплачивает алименты и гасит долг.

  • Судебные разбирательства между Сафоновым и бывшей женой идут уже несколько месяцев.
  • Как сообщал телеграм-канал Sport Baza, Матвей выплатил бывшей супруге 2 миллиона рублей долга, ему осталось выплатить еще 65 миллионов.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (4)
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acor94
1744366202
Дешевле киллера нанять...
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АлексМак
1744366683
конченая.
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СильныйМозг
1744366930
Она не пробовала устроиться на работу? Я бы ее уже давно шлёпнул бы, за такие выходки. Давно пора перелистнуть главу в своей жизни и дальше идти, А НЕЕЕЕЕТ.... Валить ее надо!
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