Орлов объяснил, почему его назначили комментировать матч «Зенит» – «Рубин»

Геннадий Орлов ответил на вопросы о своей работе на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».

Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Когда получили предложение прокомментировать матч «Зенит» – «Рубин» в прямом эфире?

– В четверг мне позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что они хотят меня поздравить с [80-летним] юбилеем и пригласить поучаствовать в репортаже.

А потом уже появилась конкретика. На телеканале «Матч ТВ» сообщили, что я могу выбрать любую форму: как захотите, так и действуйте.

Я спросил у Миши Крестинина и Паши Богданова, как нам лучше сработать. Они ответили: «Давайте вы будете основным, закоперщиком». Ну вот как-то так. И пошло, и поехало. В принципе, нам с игрой повезло.

– Повезло?

– Ну да. Столько голов! Хороший второй тайм. До перерыва «Рубин» сражался. Видимо, отдал слишком много сил и впереди не преуспел. Кажется, казанцы нанесли всего один удар в створ, а питерцы – семь.

Ну и по владению мячом «Зенит» имел существенное преимущество.После перерыва игра уже шла в одни ворота. Да и в первом тайме в принципе у подопечных Семака моменты имелись, но все же маловато.

Думаю, если бы тренерский штаб в старте выпустил Лусиано, то «Зенит» открыл счет гораздо раньше.