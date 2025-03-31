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  • Орлов объяснил, почему его назначили комментировать матч «Зенит» – «Рубин»

Орлов объяснил, почему его назначили комментировать матч «Зенит» – «Рубин»

31 марта 2025, 15:37
26

Геннадий Орлов ответил на вопросы о своей работе на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».
  • Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Когда получили предложение прокомментировать матч «Зенит» – «Рубин» в прямом эфире?

В четверг мне позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что они хотят меня поздравить с [80-летним] юбилеем и пригласить поучаствовать в репортаже.

А потом уже появилась конкретика. На телеканале «Матч ТВ» сообщили, что я могу выбрать любую форму: как захотите, так и действуйте.

Я спросил у Миши Крестинина и Паши Богданова, как нам лучше сработать. Они ответили: «Давайте вы будете основным, закоперщиком». Ну вот как-то так. И пошло, и поехало. В принципе, нам с игрой повезло.

– Повезло?

– Ну да. Столько голов! Хороший второй тайм. До перерыва «Рубин» сражался. Видимо, отдал слишком много сил и впереди не преуспел. Кажется, казанцы нанесли всего один удар в створ, а питерцы – семь.

Ну и по владению мячом «Зенит» имел существенное преимущество.После перерыва игра уже шла в одни ворота. Да и в первом тайме в принципе у подопечных Семака моменты имелись, но все же маловато.

Думаю, если бы тренерский штаб в старте выпустил Лусиано, то «Зенит» открыл счет гораздо раньше.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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Cleaner
1743425726
Орлов тебя назначили комментировать матч Зенит–Рубин потому, что в Питере НЕ СТЕСНЯЮТСЯ назначать комментатором матча с Зенитом комментатора, В ОТКРЫТУЮ БОЛЕЮЩЕГО за Зенит. Опять СТЫДНО за Зенит...(((
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...короче
1743426942
...пахло ламповым телевизором, подшивками "Советского спорта" и "Шипром"... Но звук не выключал)...
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raritet
1743427734
Понятное дело . Наступили времена когда нет и не может быть уважения к старому человеку. Можно было бы и потерпеть один матч. Мало кто доживает до такого возраста, что уж говорить о стиле старого " ковбоя". Мне кажется , ещё десяток лет и за такое " поощрение " старейшины народ станет призывать к линчеванию юбиляра???
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Foxitkuban
1743428052
Бесит
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rash1959
1743428068
Гене врач "назначил" не покидать палату, а он обманул санитаров и сбежал.
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шахта Заполярная
1743431113
Этот комментеж просто не уважение к остальным зрителям. А что еще можно было ожидать от газовых.
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Странник 09
1743478735
Такие комментаторы нам не нужны. Перефразируем Н.Озерова
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Серый212918
1743530986
Газпром-медиа загадил всё ТВ.
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