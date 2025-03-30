Реакция Губернатора Воронежской области на 0:5 «Факела» от «Краснодара»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отреагировал на разгромное поражение «Факела» от «Краснодара». Команда уступила в 22-м туре РПЛ со счетом 0:5 и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Пожалуй, сложней ситуации, чем сейчас, у нашей футбольной команды в последние годы не было. Борьба за место в РПЛ обострилась до предела. Но разве лучшие болельщики страны могут в такой момент отвернуться от клуба? Не верю.

Руководство «Факела» держит руку на пульсе и само крайне переживает за результат. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учетом результата в Краснодаре.

Но в первом тайме «Факел» был хорош. Потенциал и ресурсы у команды точно есть.

И главное – у нее есть наша поддержка, поддержка всех болельщиков Воронежской области. Сегодня на трибунах чужого стадиона за «Факел» болели 1400 человек.

Уверен, ради эмоций воронежцев, ради эмблемы клуба и профессионального достоинства наши футболисты смогут собраться с силами. Выход из тумана мы обязательно найдем. Все вместе, как всегда!» – написал Гусев в соцсетях.