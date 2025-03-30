Абдулкадыров из ЦСКА рассказал, как его обокрали в самолете по пути из Колумбии

Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров рассказал, как у него украли кроссовки в самолете.

Преступление случилось по пути из Колумбии.

Там он был с молодежной сборной России.

Абдулкадыров пока выходит за ЦСКА только в товарищеских матчах.

«Уснул в самолeте, просыпаюсь – кроссовок нет. Они были недорогие, обычные Jordan. Не какие-нибудь дорогие коллаборации, как с Трэвисом Скоттом, например. 10-15 тысяч рублей стоили.

К счастью, ЦСКА подарил новые кроссовки. Я доволен (улыбается)» – сказал Абдулкадыров.