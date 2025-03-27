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Защитника ЦСКА обокрали по пути из Колумбии в Россию

Вчера, 23:16
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Игрок ЦСКА и молодежной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров стал жертвой кражи в самолете.

«У футболиста молодежной сборной России Абдулкадырова украли кроссовки во время перелета из Боготы в Стамбул. Игроку пришлось выходить из самолета в аэропорт в одних тапочках.

20-летний Абдулкадыров был одним из тех, кто застрял в Колумбии после игры молодежных сборных в Кали. Вчера игроки наконец то смогли вылететь в Стамбул. Однако, приключения футболистов не закончились. По словам источников, Джамалутдин заснул во время длительного перелета и кто-то унес его кроссовки.

Похитителя найти так и не удалось. В итоге футболист выходил из самолета в аэропорт в одних одноразовых тапочках», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Абдулкадыров пока выходит за ЦСКА только в товарищеских матчах.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Абдулкадыров Джамалутдин
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