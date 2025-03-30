Николич объяснил, чего не хватает Файзуллаеву

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру Аббосбека Файзуллаева в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:0).

– Аббос вышел в старте и отыграл большую часть матча. С чем связано это решение?

– С качествами, которые нужны были команде сегодня. Сначала играл десятку, потом восьмерку. Провел отличный матч, вижу его прогресс. Не согласен с тем, что он не может играть в этой схеме, он может выглядеть в ней прекрасно. Он только добавил в том, что ему было нужно. Он может бегать, может давать огромный объем, много цепляться за мяч.

Сейчас надо только прибавить чуть-чуть креатива в завершении. Когда он будет забивать 8–10 голов за сезон и делать 10+10, его уже будет трудно тут держать.

– Аббос привыкает к схеме?

– Он полностью адаптировался. Не будем забывать, у него Рамадан, он держит пост. Совсем недавно он полностью отыграл две игры, потом была дорога из Ирана. При этом он может решать и при таких условиях. Мне это очень нравится.