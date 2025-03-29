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Тренер «Динамо Мх» прокомментировал поражение от ЦСКА

29 марта 2025, 22:11
1

Хасанби Биджиев, главный тренер «Динамо Мх», высказался о матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

– Ожидали, что будет сложная игра. На мой взгляд, «армейцы» после зимнего перерыва выглядят интересно. Но мы были к этому готовы. Не получилось строго сыграть при стандартах и не получалось необходимое давление оказывать. Тут надо отдать должное ЦСКА. Мы после перерыва вышли с хорошим настроем, вышло даже выровнять игру во втором тайме. Но отыграться не удалось, пропустили еще.

– Бросилось глаза, что никак не удавалось выйти из обороны в атаку.

– Действительно, не всегда получалось выйти. Было немало ошибок в передачах в центральной зоне. И в атаке не создали достаточно моментов, не было остроты, которую ожидали. Согласен полностью.

Много игроков концентрируется у соперника в центре. Потому прессинговали в центре поля. Далее надо было искать выход во фланг, что не всегда хорошо получалось.

  • «Динамо Мх» идет в РПЛ 12-м.
  • Это дебютный сезон махачкалинцев в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Химки».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх ЦСКА Биджиев Хасанби
Комментарии (1)
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ԶԳՁԶԿ-Sovzikhanov ԶԳՁԶԿ-g
1743325671
Физрук, оставь в покое команду, большая часть болельщиков Динамо Махачкала, желают твоей отставки.
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