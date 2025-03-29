Тренер «Динамо Мх» прокомментировал поражение от ЦСКА

Хасанби Биджиев, главный тренер «Динамо Мх», высказался о матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

– Ожидали, что будет сложная игра. На мой взгляд, «армейцы» после зимнего перерыва выглядят интересно. Но мы были к этому готовы. Не получилось строго сыграть при стандартах и не получалось необходимое давление оказывать. Тут надо отдать должное ЦСКА. Мы после перерыва вышли с хорошим настроем, вышло даже выровнять игру во втором тайме. Но отыграться не удалось, пропустили еще.

– Бросилось глаза, что никак не удавалось выйти из обороны в атаку.

– Действительно, не всегда получалось выйти. Было немало ошибок в передачах в центральной зоне. И в атаке не создали достаточно моментов, не было остроты, которую ожидали. Согласен полностью.

Много игроков концентрируется у соперника в центре. Потому прессинговали в центре поля. Далее надо было искать выход во фланг, что не всегда хорошо получалось.