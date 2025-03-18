Дзюба – о своих словах про сборную Гренады: «Можно сказать, что я переобулся»

Нападающему «Акрона» Артему Дзюбе напомнили его нелицеприятное высказывание об уровне Гренады еще до вызова в сборную России.
– Вы говорили, что не хотели бы забивать Гренаде и подобным сборным, которые занимают не очень высокие места в рейтинге. Можно ли сказать, что вы переобулись?
– Можно сказать, что я переобулся. Я проходил мимо игроков сборной Гренады – почти все с меня ростом, а есть и выше. Поэтому нужно будет попотеть. Это ребята другого калибра по сравнению со сборной Брунея.
Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды или еще чего. Но я здесь. Валерий Георгиевич позвонил, и я приехал. Других разговоров быть не может, я безумно счастлив здесь находиться.
- 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Форварду «Акрона» нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Источник: «Матч ТВ»