Червиченко: «Зенит» через расистский кейс оттопчется на Воронеже за кричалку про «позор российского футбола»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал расистский скандал на матче 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Не забывайте, что кричалка «Зенит» – позор российского футбола» началась в Воронеже.

Сейчас, получив кейс с Венделом, «Зенит» оттопчется на Воронеже по полной программе, поверьте. Сейчас и сработает админресурс. Воронеж накажут и за кричалку, и за расизм.

Пришла возможность воспользоваться админресурсом. Дурак будет тот, кто не воспользуется такой возможностью», – сказал Червиченко.