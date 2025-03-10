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  • Червиченко: «Зенит» через расистский кейс оттопчется на Воронеже за кричалку про «позор российского футбола»

Червиченко: «Зенит» через расистский кейс оттопчется на Воронеже за кричалку про «позор российского футбола»

10 марта 2025, 21:31
12

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал расистский скандал на матче 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

  • Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Не забывайте, что кричалка «Зенит» – позор российского футбола» началась в Воронеже.

Сейчас, получив кейс с Венделом, «Зенит» оттопчется на Воронеже по полной программе, поверьте. Сейчас и сработает админресурс. Воронеж накажут и за кричалку, и за расизм.

Пришла возможность воспользоваться админресурсом. Дурак будет тот, кто не воспользуется такой возможностью», – сказал Червиченко.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Червиченко Андрей
Комментарии (12)
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andrei-sarap-yandex
1741632737
ФАКЕЛ вон из РПЛ ....ФАНЫ С КЛУБОМ дебилы....лишить стадин фанатов.КЛУБ ВИНОВАТ И СПАРТАК
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шахта Заполярная
1741636020
Тогда по всем стадионам будут скандировать ЗПРФ. На всех админресурса не хватит. Как бы пупок не развязался
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BANNIKOV1970
1741636885
ЗПР тоже запретят кричать?
Ответить
Павелий
1741644243
Тут полный ЗПРФ!
Ответить
Борис34684
1741654780
Ни каким админ ресурсом нельзя заставить людей говорить то, что они думают. У того же Миллера кишка тонка,на всех стадионах начнётся битва с газпремовской нечистоплотной шарагой.
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JIEGEHDA
1741657822
Кричать будут одно. Но в сердце другое. Просто надо говорить о тех кто популярен. А обыгрывать Спартаг.
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alp
1741674832
интересно буде посмотреть на "лица" хейтеров, если Зенит не станет наказывать Воронеж. и, кстати, команда, которая всухую сливается "позору" она кто? днище или фекал?
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АЛЕКС 58
1741676928
После этого зенит перестанет быть позором российского футбола? Ещё больше кричать будут!
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