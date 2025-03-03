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Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России

3 марта 2025, 23:38
3

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к приглашению Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную России.

  • Бразилец попал в расширенный состав из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Дуглас – капитан «Зенита»
  • 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

«Ему самому выбирать. В том, что это квалифицированный футболист, сомнений нет. Мы вызываем его зачем? Чтобы заиграть квалифицированного футболиста в составе национальной команды. И когда нас вернут на международную арену, он, конечно, поможет.

Почему вызвали в сборную Бразилии? Не понимаю, почему они раньше его не видели.

Выбор за ним. Мечта сыграть хоть один раз за сборную Бразилии и рассказывать об этом внукам? В России он уже играет давно.

В сборной он точно будет востребован. И считаться легионером он у нас не будет. Считаю, что последнее лучше», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Радимов Владислав
Комментарии (3)
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мАсквобадгуно
1741034564
Не надо ему в сборную Бразилии. Он никому там не нужен будет в следующем году. Ради 2 минут, за сборную Бразилии или отыграть несколько матчей за РФ и заработать при этом денег, ответ очевиден.
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Борис34684
1741070537
Опять махинации от газпрема, пора уже прокуратуре заняться Миллером. Боятся газики упустить левого паспортиста.
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