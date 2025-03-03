Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к приглашению Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную России.

Бразилец попал в расширенный состав из 42 футболистов.

Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.

Дуглас – капитан «Зенита»

30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

«Ему самому выбирать. В том, что это квалифицированный футболист, сомнений нет. Мы вызываем его зачем? Чтобы заиграть квалифицированного футболиста в составе национальной команды. И когда нас вернут на международную арену, он, конечно, поможет.

Почему вызвали в сборную Бразилии? Не понимаю, почему они раньше его не видели.

Выбор за ним. Мечта сыграть хоть один раз за сборную Бразилии и рассказывать об этом внукам? В России он уже играет давно.

В сборной он точно будет востребован. И считаться легионером он у нас не будет. Считаю, что последнее лучше», – заявил Радимов.