Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к приглашению Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную России.
- Бразилец попал в расширенный состав из 42 футболистов.
- Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
- Дуглас – капитан «Зенита»
- 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.
«Ему самому выбирать. В том, что это квалифицированный футболист, сомнений нет. Мы вызываем его зачем? Чтобы заиграть квалифицированного футболиста в составе национальной команды. И когда нас вернут на международную арену, он, конечно, поможет.
Почему вызвали в сборную Бразилии? Не понимаю, почему они раньше его не видели.
Выбор за ним. Мечта сыграть хоть один раз за сборную Бразилии и рассказывать об этом внукам? В России он уже играет давно.
В сборной он точно будет востребован. И считаться легионером он у нас не будет. Считаю, что последнее лучше», – заявил Радимов.
Источник: «Матч ТВ»