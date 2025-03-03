Неожиданная реакция Бубнова на уход Карпина из «Ростова»

Александр Бубнов высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

По мнению футбольного эксперта, это пошло на пользу донской команде.

Ростовчане в воскресенье сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Карпина сменил его помощник Джонатан Альба.

«Ростов», на мой взгляд, играл лучше, чем с Карпиным. Такое впечатление, что это пошло им на пользу.

Они вздохнули, на них никто на бровке не орeт, руками не машет. Судьи перекрестились, мол этот ушeл», – заявил Бубнов.