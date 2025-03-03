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Неожиданная реакция Бубнова на уход Карпина из «Ростова»

3 марта 2025, 22:22
10

Александр Бубнов высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

По мнению футбольного эксперта, это пошло на пользу донской команде.

  • Ростовчане в воскресенье сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
  • Карпина сменил его помощник Джонатан Альба.

«Ростов», на мой взгляд, играл лучше, чем с Карпиным. Такое впечатление, что это пошло им на пользу.

Они вздохнули, на них никто на бровке не орeт, руками не машет. Судьи перекрестились, мол этот ушeл», – заявил Бубнов.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Томик
1741032558
Это Бубнов сказал? Не поверю.
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WILDLING_HRUNDEL
1741033279
По одной игре судить как то некрасиво!
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WILDLING_HRUNDEL
1741033296
Не гони на Валеру Бубен
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crf575757
1741097577
Да ты БУБЕН, лучше бы и не приходил! Так хорошо было без тебя!
Ответить
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