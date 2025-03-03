Неожиданная реакция Бубнова на уход Карпина из «Ростова»

Александр Бубнов высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».
По мнению футбольного эксперта, это пошло на пользу донской команде.
- Ростовчане в воскресенье сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
- Карпина сменил его помощник Джонатан Альба.
«Ростов», на мой взгляд, играл лучше, чем с Карпиным. Такое впечатление, что это пошло им на пользу.
Они вздохнули, на них никто на бровке не орeт, руками не машет. Судьи перекрестились, мол этот ушeл», – заявил Бубнов.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.
Источник: «Коммент.Шоу»