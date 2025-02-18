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Турецкие клубы интересуются Джикией

Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия может летом отправиться в Турцию.

Об этом сообщил агент 31-летнего футболиста Владимир Кузьмичев.

«Интересных вариантов, чтобы дошло до переговоров, не было. Сами контакты были, но до серьезного разговора дело не дошло.

Поэтому думаю, Георгий закончит чемпионат в «Химках», а параллельно будем заниматься (другими вариантами). Главное, чтобы он сейчас набрал форму и хорошо выглядел.

Про «Химки» сейчас сложно сказать, потому что никто до конца, даже внутри коллектива, не понимает, во что все это в итоге выльется.

Поэтому мы будем прорабатывать все варианты. Там были и зарубежные клубы, гипотетически Турция была.

Но опять же, нет смысла комментировать, потому что ничего серьезного не было – какие-то звонки, даже лично не встречались, не садились и не уделяли этому времени», – сказал агент.

  • Джикия присоединился к подмосковному клубу в сентябре.
  • Он поучаствовал в 8 матчах (580 минут).
  • Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2,5 млн евро.

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Источник: «Р-Спорт»

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18.02.2025 16:29
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Комментарии (3)
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R!Go
1739889659
По стопам Кудряшова ?
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k611
1739893479
Агент может говорить всё что угодно. Работа такая...
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FWSPM
1739899532
Никто им давно не интересуется. Слил карьеру в унитаз на пару со своим агентом идиотом
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