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  • Селюк – об агентах: «В этой сфере жулик на жулике, которые думают, как набить свои карманы»

Селюк – об агентах: «В этой сфере жулик на жулике, которые думают, как набить свои карманы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова экс-игрока ЦСКА Владимира Пономарева.

  • Пономарев призвал очистить футбол от агентов.
  • Селюк в агентском бизнесе более 10 лет.
  • Например, он работал с Яя Туре.

«Если Пономарeва спросить, чем занимается агент, то он не объяснит. Он не знает, это человек другого поколения. Слабо представляет работу хороших агентов.

В России вообще понятие агента исковеркано. Здесь агент – это просто человек по получению денег и откатам из клубов и государственных предприятий. Поэтому многие высказываются в этом направлении. В России зачастую агент не занимается выстраиванием карьеры футболистов, а занимается отмыванием денег.

В каком-то смысле Пономарeв прав, если говорить о недобросовестных агентах. Но если в целом, то он не прав. Если он так говорит, то должен и сказать, что есть нормальные агенты, которые помогают игрокам в этой непростой сфере, где жулик на жулике и жуликом погоняет, которые думают, как набить свои карманы.

Но это всe именно в России. Если в Европе дадут 2-3 миллиона комиссионных агенту, то правоохранительные органы придут. Помните, раньше писали про Райолу, Мендеша? Один умер, к другому с обыском приехали. Сейчас тишина. К сожалению, из-за таких ФИФА внесли изменения в агентскую деятельность, хотя это неправильно.

Скажу на своeм примере. В отличие от многих спортивных директоров российских клубов, я нахожу футболистов, о которых вообще никто не знает. Я вкладываю в них, всe оплачиваю: проживание, питание, родителей. Веду этого футболиста. К примеру, я для родителей Нене Гбамбле купил дом в Кот-д'Ивуаре.

Если не будет агентов, то представьте, например, придeт 18-летний игрок, его в клубе обманут. Сделают кабальный контракт полностью в пользу клуба, ничего для футболиста. Будет за тарелку борща играть. И кто парню, который пока ничего не понимает, поможет? Конечно, клубы бы хотели, чтобы агентов не было. Тогда им приходится делиться. Но должен быть взрослый человек, который подскажет», – сказал Селюк.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (1)
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Desma
1739372123
Интересно, а о чём тогда думает сам Селюк, если не о своём кармане?
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