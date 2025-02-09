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  • Пономарев призвал убрать агентов из футбола: «Это сволочи и паразиты»

Пономарев призвал убрать агентов из футбола: «Это сволочи и паразиты»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выступил против агентов.

«Агенты – это свoлочи. Зачем их привлекли в футбол? Зачем мы идeм на поводу у иностранщины и перенимаем это? Мы уже столько гадостей переняли. Есть тренеры, селекционные отделы. Не должны эти паразиты что-то решать! Они пытаются большие деньги схватить.

Но так нельзя, мы испортим ребятишек-футболистов деньгами. Не понимаю я РФС. Почему мы стали к агентам обращаться? Чeрт его знает, что за безобразие. Просто ребят жалко. Эти агенты их гробят!

Даже посмотрите на ЦСКА. Порекомендовали этих Койта и Гуарирапу. Они же нулeвые! Они хороши были бы где-нибудь в Африке с папуасами играть, но не в высшей российской лиге. Они же ничего из себя не представляют, ничего делать не умеют.

Но ведь кто-то их рекомендовал в ЦСКА. Значит, агенты пропихивают. Тренеры ведутся, когда нарезки посмотрят. Нельзя их сразу покупать, надо ездить и смотреть несколько их матчей. Сердце кровью обливается, ей-богу!» – сказал Пономарев.

  • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
  • Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (11)
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Литейный 4 (returned)
1739083520
Кто же их закроет? Они же в спиртаке главное действующее лицо. Тащат весь неликвид. Гыгыгы
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...короче
1739083776
...ну-да, посадить бабенцию за стол и табличку прибить на двери "Отдел кадров" и всем будет хорошо и сытно)...
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Тинез Розоп
1739085094
Ушедшего не вернуть. Мир поменялся…
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subbotaspartak
1739086439
Клопов выводят, выводят...
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NewLife
1739086809
Старик не в теме и демонстрирует свою неосведомленность нынешней организацией футбола, путает селекционеров и агентов: селекционер находит, а агенты с обеих сторон согласовывают и оформляют. Хотя глупые и некомпетентные селекционеры-спортивные директора за мзду или по глупости подпадают под влияние агентов тех или иных игроков.
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АК 68
1739086857
Верно то, что агенты действуют не в интересах развития футбола, игроков, а исключительно ради собственной наживы.
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vvv123
1739087135
Правильно, некоторые агенты больше футболистов зарабатывают, а клубы наши просто грабят!
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Борис34684
1739094168
Правильно Пономарев говорит, это клопы на теле нашего футбола. Кто его только не пилит.
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шахта Заполярная
1739095272
Вот тут с дедом не согласятся только клопы-агенты.
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RUSARM
1739096776
Ох как прав ветеран,на все 200 процентов!! Давно пора с этим бороться!!
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