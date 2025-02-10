Анчелотти угрожал атакующим игрокам «Реала» в перерыве дерби с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был разгневан по итогам первого тайма домашнего матча 23-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1).

Он в перерыве угрожал атакующим игрокам, что заменит их, если они не вернутся к реализации плана на дерби.

«Либо мы делаем то, что подготовили, либо сразу же будут замены», – сказал Анчелотти.

Итальянца не устраивало, что Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем неоднократно оказывались в одних и тех же зонах.

Источник в раздевалке «Реала» охарактеризовал речь Анчелотти словами «прямая» и «резкая».