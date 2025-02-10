Бышовец высказался о матче «Зенит» – «Спартак» в Зимнем кубке РПЛ

Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от финала Зимнего кубка РПЛ-2025.

Трофей разыграют «Зенит» и «Спартак».

Матч состоится во вторник, 11 февраля, в 19:30 мск.

«Интрига присутствует, и это уже не первое противостояние соперников.

«Спартак» сейчас находится на подъeме, чувствуется, что и атмосфера в команде хорошая, и идеи тренера восприняты игроками. Именно это и объединило игроков, на мой взгляд.

Отдельные позиции, конечно, вызывают проблемы, впрочем, как и у «Зенита».

По матчам, проведeнным «Зенитом» на этом этапе, видно, что идeт не форсированная подготовка к началу сезона. С возникающими по ходу матча проблемами команда справляется, и это связано с индивидуальным уровнем игроков.

Нас ждeт интересный матч с непредсказуемым результатом. По напряжeнности, конечно, этот матч будет сродни официальному, отсюда и самоотдача», – сказал Бышовец.