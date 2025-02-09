Тихонов прокомментировал нахождение Глушакова в «Енисее»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил об отсутствии планов подписывать полузащитника Дениса Глушакова.
– Как вам Денис Глушаков на тренировках?
– Денис попросил с нами потренироваться, чтобы поддержать форму, пару занятий уже провел. А из этого раздули такое событие. Мы вместе посмеялись над этим. У Дениса же есть медийная команда «СКА‑Ростов», так что все нормально у него будет.
- 38-летний Глушаков находится в статусе свободного агента.
- Он провел в этом сезоне 8 матчей за «Химки», а также поучаствовал в 4 встречах за «СКА-Ростов» в Медиалиге.
- «Енисей» идет в Первой лиге 10-м.
Источник: «Матч ТВ»