Кейна хотят летом вернуть в АПЛ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн интересен «Манчестер Юнайтед».
Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф давно хочет заполучить капитана сборной Англии.
Через год его можно будет выкупить за фиксированную сумму отступных в размере 65 миллионов евро.
У Кейна, возможно, есть желание вернуться в АПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории лиги. До повторения рекорда Алана Ширера ему не хватает 47 голов.
- Английский форвард перешел в «Баварию» в 2023 году за 95 млн евро.
- С тех пор он забил 72 гола и сделал 22 ассиста в 73 матчах.
- 31-летний Кейн до сих пор не выиграл ни одного трофея на взрослом уровне.
Источник: TBR Football