Кейна хотят летом вернуть в АПЛ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн интересен «Манчестер Юнайтед».

Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф давно хочет заполучить капитана сборной Англии.

Через год его можно будет выкупить за фиксированную сумму отступных в размере 65 миллионов евро.

У Кейна, возможно, есть желание вернуться в АПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории лиги. До повторения рекорда Алана Ширера ему не хватает 47 голов.