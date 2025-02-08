Личка объяснил поражение «Динамо» от «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги проигранного дерби со «Спартаком».

Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.

Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу вратаря Игоря Лещука.

У динамовцев два поражения в турнире.

«Наша проблема – фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса.

Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все‑таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа.

У Константина Тюкавина были моменты, которые он мог решить по‑другому. Его основная работа – забивать голы.

Сейчас предсезонка, видимо, он все оставляет на РПЛ (смеется)», – сказал Личка.