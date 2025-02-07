Зимний кубок РПЛ. Автогол Лещука принес «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0) и выход в финал с «Зенитом»

В матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в матче бело-голубые забили в свои ворота на 32-й минуте. Защитник «Динамо» Николас Маричаль отдал передачу назад в створ ворот, голкипер команды Игорь Лещук попытался выбить мяч, но в итоге отправил его в сетку.

«Спартак» занял первое место в группе 1 с 6 очками и сыграет в финале турнира с «Зенитом». «Динамо» стало третьим с 0 очков. Бело-голубые встретятся в игре за пятое место с «Ростовом».

Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Лещук, 32 (в свои ворота).

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