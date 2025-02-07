Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Зимний кубок РПЛ. Автогол Лещука принес «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0) и выход в финал с «Зенитом»

Зимний кубок РПЛ. Автогол Лещука принес «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0) и выход в финал с «Зенитом»

В матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в матче бело-голубые забили в свои ворота на 32-й минуте. Защитник «Динамо» Николас Маричаль отдал передачу назад в створ ворот, голкипер команды Игорь Лещук попытался выбить мяч, но в итоге отправил его в сетку.

«Спартак» занял первое место в группе 1 с 6 очками и сыграет в финале турнира с «Зенитом». «Динамо» стало третьим с 0 очков. Бело-голубые встретятся в игре за пятое место с «Ростовом».

Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Лещук, 32 (в свои ворота).

Календарь Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

Новости по теме
Личка объяснил поражение «Динамо» от «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ 2
Личка оценил автогол Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак» 12
Промес посетил матч «Динамо» – «Спартак» 6
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.02.2025 21:27
Рекомендуем
Комментарии (89)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1738954443
Ну позорники. Еле отскачили тушинские со своим Лещуком.
Ответить
timon2401
1738954480
не поленился, заглянул на ветку после игры Ростов-Зенит..коментов от спартаковских болельщиков практически нет))) зато здесь от поклонников Зенита отбоя нет...вот действительно "позор"(((
Ответить
fakeid
1738954803
щас набьём сотку комментов, хряки, не беспокойтесь) будете потом ходить, рассказывать, какой вы популярный клуб, все его так любят! обсуждают! ну вы же обычно это и пишете, когда видите 100+ комментов) гы-гы!
Ответить
n876
1738955004
Такие страсти мордасти кипят здесь. А ведь это типа не официальные матчи. И покуй тут всем на сотни тысяч убитых, раненых на в.ойне. Их не коснулось -и ладно. Вот она --нынешняя Расея.
Ответить
fakeid
1738955233
нащёт динамы. тюкавин в прошлом сезоне словил 3 персональных трофея, включая лучшего игрока. до этого его не продали зениту за двадцатку. теперь на него нацелились хряки, как здесь пишут. а он капитально сдулся в этом сезоне, вообще ничего не показывает. а ведь динама его не отпустит теперь дешевле, помня о 20 предложенных лямах. и попытаются содрать с тарасятника хотя бы столько. а он уже неликвид, вовремя никуда не уехал. возможно, скоро будет весёлая эпопея на несколько месяцев, как и положено у хрюканов, как тюка переходил в спартаг)
Ответить
val69
1738955395
С победой, КБ! Тяжеловато играли...
Ответить
zigbert
1738956565
Выдающейся эту победу не назовешь.Жаль что судьбу этого матча решил гол,который случился из за ошибки динамовских игроков.Но ведь тут ошибку совершил не только Лещук .не меньше вина и Маричаля.Приходится констатировать и тот факт что второй состав Спартака сыграл лучше.
Ответить
vvv123
1738957781
Супергол, ГЫ!
Ответить
The only one
1738962903
Универсальный Лещук. И чужим, и своим... Хотя по справедливости это "чистый" гол Маричаля. Хоть один раз в створ ворот попал... Ну а Лещук где то недалеко от ворот грибы собирал.
Ответить
Oldtrafford83
1738992189
Спартачей с победой, главное чтобы во второй части сезона были победы, очень важно взять чемпионство именно в этом году))
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 