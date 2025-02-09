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Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0.

«В целом игра была равной. «Спартак» в хорошем состоянии, «Динамо» тоже. Даже удивительно, что при такой игре команда Лички не смогла пока забить в Зимнем кубке РПЛ. Моментов у красно-белых было больше, но поразить ворота не получалось. Зато соперник им помог.

Не должны были динамовцы уступать по такой игре. И на таком уровне подобные голы нельзя пропускать! Здесь и Маричаль виноват, неудобную передачу сделал, но и Лещук мог бы обработать мяч, ничего сложного здесь не было. Курьезный гол, просто катастрофа – работать, упираться, а затем в итоге проиграть. Смех сквозь слезы.

С точки зрения результата всe уже было решено в первом тайме. «Динамо» после пропущенного мяча забивать нужно было трижды, а такому «Спартаку» забить столько нереально.

Сама же игра оставила хорошее впечатление. Видно было, что команды настраивались друг на друга, хотя турнир товарищеский. Из-за такого настроя у соперников хватало фолов, шла напряженная борьба. Но нарушения не были грубыми, риск получить серьезную травму отсутствовал.

У «Спартака» новичков кроме Помазуна увидеть не удалось пока. Илья дебютировал хорошо, остальные доберутся – это будет усилением. Другое дело, насколько быстро вольются в команду, не совсем понятно. Надо будет сразу в официальных матчах включаться, а это не очень хорошо.

Вернулся у красно-белых в строй Бабич, у динамовцев – Бителло. С высокой долей вероятности к возобновлению чемпионата они уже будут играть», – написал Бубнов.

  • Единственный гол в матче на 32-й минуте забил в свои ворота Игорь Лещук.
  • «Динамо» сыграет с «Ростовом» 10 февраля в матче за 3-е место. «Спартак» встретится с «Зенитом» в финале турнира 11 февраля.

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Источник: Sportbox.ru

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Больное сердце Бубнова разрывается между двумя родными командами.
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