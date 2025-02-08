Личка оценил автогол Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал единственный забитый мяч в дерби со «Спартаком».
- Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.
- Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу вратаря Игоря Лещука.
– Что случилось в моменте с пропущенным голом?
– Это была случайность. Нико мог решить эпизод по-другому. Он зачем-то развернулся назад и отдал пас, не видя, где находится вратарь.
У него был запас в несколько метров, так что не нужно было паниковать и разобраться спокойнее.
Такие ошибки случаются даже у больших игроков, так что хорошо, что это произошло в контрольной игре, а не в официальной.