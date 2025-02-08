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Личка оценил автогол Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал единственный забитый мяч в дерби со «Спартаком».

  • Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.
  • Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу вратаря Игоря Лещука.

– Что случилось в моменте с пропущенным голом?

– Это была случайность. Нико мог решить эпизод по-другому. Он зачем-то развернулся назад и отдал пас, не видя, где находится вратарь.

У него был запас в несколько метров, так что не нужно было паниковать и разобраться спокойнее.

Такие ошибки случаются даже у больших игроков, так что хорошо, что это произошло в контрольной игре, а не в официальной.

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии (12)
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VPERDIV SPARTAK
1738984639
Что то постоянно такие случайности со Спартаком у тебя Личка и у вратаря твоего) зачем вот ты ставишь в ворота Лещука со Спартаком?? Странно ?
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WILDLING_HRUNDEL
1738985262
Почём такие голы господин тренер?
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Литейный 4 (returned)
1738996245
13 игрок спиртяка. 12 судья. гыгыгы
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БАЗАРА НЕТ
1738996568
Во сколько оценил то )
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БАЗАРА НЕТ
1738996648
Вместе в Америку скатаетесь на мазутные)
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