В «Аль-Насре» пообещали «большой праздник», посвященный Роналду

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте ответил на вопросы о Криштиану Роналду.

– Как тяжело работать в клубе, в котором есть большая звезда в лице Роналду?

– Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев.

Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем.

– Он близок к отметке в тысячу мячей. Как вы думаете, он ее преодолеет?

– Я уверен, что он забьeт тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник.