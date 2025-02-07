В «Аль-Насре» пообещали «большой праздник», посвященный Роналду

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте ответил на вопросы о Криштиану Роналду.
– Как тяжело работать в клубе, в котором есть большая звезда в лице Роналду?
– Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев.
Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем.
– Он близок к отметке в тысячу мячей. Как вы думаете, он ее преодолеет?
– Я уверен, что он забьeт тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник.
- Роналду в «Аль-Насре» уже 2 года.
- Сейчас в его активе 923 гола.
- Накануне португальцу исполнилось 40 лет.
Источник: Metaratings