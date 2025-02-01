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Шалимов прокомментировал новую тактическую схему ЦСКА

1 февраля 2025, 12:12

Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры ЦСКА против «Ростова» в Зимнем кубке РПЛ.

  • Армейцы победили со счетом 1:0.
  • ЦСКА играл с четырьмя защитниками, отказавшись от привычной тактической схемы 3-4-2-1.

«Интересно было смотреть на ЦСКА при игре в четыре защитника. Было два нападающих, «ромб» в центре, интересно было понаблюдать, но пока не очень убедила эта схема. Тяжеловато было, медленно, но это нормально.

Гуарирапу и Койту не было видно, надо работать над открываниями и их взаимодействием. При нынешней схеме отсутствуют фланги», – сказал Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига ЦСКА Шалимов Игорь
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