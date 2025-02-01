Шалимов прокомментировал новую тактическую схему ЦСКА

Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры ЦСКА против «Ростова» в Зимнем кубке РПЛ.

Армейцы победили со счетом 1:0.

ЦСКА играл с четырьмя защитниками, отказавшись от привычной тактической схемы 3-4-2-1.

«Интересно было смотреть на ЦСКА при игре в четыре защитника. Было два нападающих, «ромб» в центре, интересно было понаблюдать, но пока не очень убедила эта схема. Тяжеловато было, медленно, но это нормально.

Гуарирапу и Койту не было видно, надо работать над открываниями и их взаимодействием. При нынешней схеме отсутствуют фланги», – сказал Шалимов.