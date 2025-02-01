Чернов поделился ожиданиями от Помазуна в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал скорый трансфер в команду вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.
«Не то что я жду Помазуна в «Спартаке». Я его даже не спрашивал. Придeт – поговорим и увидимся (улыбается).
Илья хороший вратарь. Если переход состоится, то он точно навяжет борьбу во вратарской линии «Спартака», – сказал Чернов.
- Игроки знакомы по ЦСКА.
- «Спартак» заплатит за Помазуна 1,5 миллиона евро.
- В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
Источник: «Чемпионат»