Генич недоволен трансфером «Спартака»: «Да вы с ума сошли!»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не понимает, зачем «Спартак» готовит дорогостоящую покупку Ивана Илича из «Торино».

«Те, кто слышал, что у «Спартака» есть деньги, начали всячески втюхивать игроков и, может быть, не на совсем нужные позиции.

Слышишь характеристики и фамилии в программах – этот звезда, тот приедет и будет разрывать… Только цены пугают, по 15-18 миллионов.

За Илича называют 20-25 миллионов, да вы с ума сошли! Говорят, что он якобы отказывался из-за того, что нет еврокубков. А что, у «Торино» есть прекрасные шансы побороться за Лигу чемпионов?

Илич – объемный парень. Он серб, а Станкович заслужил осенью тотальное доверие, на него молятся и верят, что вернул команду в борьбу за чемпионство. Ему поверили, когда привез Абену и Маркиньоса.

Хотя куда Илич «Спартаку» в центральную зону? Это если не верить совсем в Мартинса, Пруцева, Зобнина и Умярова, тогда трансфер за 20-25 миллионов…

Но для меня это все равно не совсем та позиция, которую нужно укрепить. Нужны крайние защитники, вингеры, которые могли бы обыгрывать один в один, а не только смещаться в середину. Нужен второй форвард. Не дай бог что-то с Угальде…» – сказал Генич.