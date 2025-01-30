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Генич недоволен трансфером «Спартака»: «Да вы с ума сошли!»

30 января 2025, 20:55
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не понимает, зачем «Спартак» готовит дорогостоящую покупку Ивана Илича из «Торино».

«Те, кто слышал, что у «Спартака» есть деньги, начали всячески втюхивать игроков и, может быть, не на совсем нужные позиции.

Слышишь характеристики и фамилии в программах – этот звезда, тот приедет и будет разрывать… Только цены пугают, по 15-18 миллионов.

За Илича называют 20-25 миллионов, да вы с ума сошли! Говорят, что он якобы отказывался из-за того, что нет еврокубков. А что, у «Торино» есть прекрасные шансы побороться за Лигу чемпионов?

Илич – объемный парень. Он серб, а Станкович заслужил осенью тотальное доверие, на него молятся и верят, что вернул команду в борьбу за чемпионство. Ему поверили, когда привез Абену и Маркиньоса.

Хотя куда Илич «Спартаку» в центральную зону? Это если не верить совсем в Мартинса, Пруцева, Зобнина и Умярова, тогда трансфер за 20-25 миллионов…

Но для меня это все равно не совсем та позиция, которую нужно укрепить. Нужны крайние защитники, вингеры, которые могли бы обыгрывать один в один, а не только смещаться в середину. Нужен второй форвард. Не дай бог что-то с Угальде…» – сказал Генич.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
  • На игрока также претендовал «Лацио».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Спартак Илич Иван Генич Константин
Комментарии (6)
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timon2401
1738261460
абсолютно не чего добавить..
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subbotaspartak
1738262053
Ильичи... они путь указывают...
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aaaaahhhh
1738262749
а что , уже купили что ли? или это пака только слухи для Генича..
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serhio80
1738279694
Мартинс не опорник, зоба не опорник) умяр и пруц по жёлтой сегодня получили... Не, нам не нужен опорник)
Ответить
alefreddy
1738334368
не будут его покупать а купят Солари и еще кого нить
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James--google
1738566389
Эта пустая балаболка с матч тв опять лезет со своими бездарными мнениями!
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