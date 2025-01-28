Увольнение Черчесова, два поражения «Зенита», приставы продают имущество Сафонова и другие новости

«Локомотив» выставил «Зениту» ценник на Сильянова.
Кузяев объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию.
Энрике дебютировал за «Зенит».
Черчесова уволили из сборной Казахстана.
Тренер «Сьона» публично раскритиковал Антона Миранчука.
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3), несмотря на гол Соболева.
Приставы начали распродавать имущество Сафонова.
Игрок «Зенита» получил травму и выбыл до конца сезона.
Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана.
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков.
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу.
Украинский футболист попал в заявку «Зенита».
ЦСКА объявил о снятии трансферного бана.
Экс-спартаковец Ломовицкий сменил клуб.
Травмированный Илич в течение недели перейдет в «Спартак».
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл 2-й раз за день (1:2).
Россию не допустили до молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028.