Увольнение Черчесова, два поражения «Зенита», приставы продают имущество Сафонова и другие новости

«Локомотив» выставил «Зениту» ценник на Сильянова.

Кузяев объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию.

Энрике дебютировал за «Зенит».

Черчесова уволили из сборной Казахстана.

Тренер «Сьона» публично раскритиковал Антона Миранчука.

Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3), несмотря на гол Соболева.

Приставы начали распродавать имущество Сафонова.

Игрок «Зенита» получил травму и выбыл до конца сезона.

Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана.

Наингголан арестован за контрабанду наркотиков.

«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу.

Украинский футболист попал в заявку «Зенита».

ЦСКА объявил о снятии трансферного бана.

Экс-спартаковец Ломовицкий сменил клуб.

Травмированный Илич в течение недели перейдет в «Спартак».

Товарищеский матч. «Зенит» проиграл 2-й раз за день (1:2).

Россию не допустили до молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028.