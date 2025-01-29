В Бразилии сообщили, почему Неймар досрочно покинул «Аль-Хиляль»

Неймара все устраивало в Саудовской Аравии, поэтому он не планировал уходить зимой.

32-летний нападающий изменил свое решение из-за конфликта с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем.

Неймар считает, что 70-летний португалец несправедливо обращался с ним после перенесенной травмы колена.

Последней каплей стало то, что тренер публично поставил под сомнение способность бразильца играть на топ-уровне.

В середине января Жезуш сказал на пресс-конференции: «Он больше не может играть на уровне, к которому мы привыкли».