В Бразилии сообщили, почему Неймар досрочно покинул «Аль-Хиляль»

Неймара все устраивало в Саудовской Аравии, поэтому он не планировал уходить зимой.
32-летний нападающий изменил свое решение из-за конфликта с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем.
Неймар считает, что 70-летний португалец несправедливо обращался с ним после перенесенной травмы колена.
Последней каплей стало то, что тренер публично поставил под сомнение способность бразильца играть на топ-уровне.
В середине января Жезуш сказал на пресс-конференции: «Он больше не может играть на уровне, к которому мы привыкли».
- Неймар провел в саудовском клубе 1,5 года: 7 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
- Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- «Аль-Хилялю» не пришлось платить форварду компенсацию в размере 40 миллионов евро.
- Он возвращается в «Сантос» до лета, а затем хочет вернуться в Европу.