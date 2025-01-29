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  • В Бразилии сообщили, почему Неймар досрочно покинул «Аль-Хиляль»

В Бразилии сообщили, почему Неймар досрочно покинул «Аль-Хиляль»

Неймара все устраивало в Саудовской Аравии, поэтому он не планировал уходить зимой.

32-летний нападающий изменил свое решение из-за конфликта с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем.

Неймар считает, что 70-летний португалец несправедливо обращался с ним после перенесенной травмы колена.

Последней каплей стало то, что тренер публично поставил под сомнение способность бразильца играть на топ-уровне.

В середине января Жезуш сказал на пресс-конференции: «Он больше не может играть на уровне, к которому мы привыкли».

  • Неймар провел в саудовском клубе 1,5 года: 7 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
  • Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
  • «Аль-Хилялю» не пришлось платить форварду компенсацию в размере 40 миллионов евро.
  • Он возвращается в «Сантос» до лета, а затем хочет вернуться в Европу.

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Источник: UOL Esporte

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1738168188
Толстый мальчик обиделся )
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