Неймар решил вернуться в Европу

Нападающий сборной Бразилии Неймар определился со своим будущим после ухода из «Аль-Хиляля».
Футболист, которому через неделю исполнится 33 года, планирует летом вернуться в Европу.
Сейчас форвард собирается заключить контракт с «Сантосом» на пять месяцев, но от опции продления на год он отказался.
- Неймар – воспитанник «Сантоса». Он покинул клуб в 2013 году ради «Барселоны».
- В Саудовской Аравии форвард провел всего 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.