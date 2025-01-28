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Неймар решил вернуться в Европу

Нападающий сборной Бразилии Неймар определился со своим будущим после ухода из «Аль-Хиляля».

Футболист, которому через неделю исполнится 33 года, планирует летом вернуться в Европу.

Сейчас форвард собирается заключить контракт с «Сантосом» на пять месяцев, но от опции продления на год он отказался.

  • Неймар – воспитанник «Сантоса». Он покинул клуб в 2013 году ради «Барселоны».
  • В Саудовской Аравии форвард провел всего 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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