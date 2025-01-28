Неймар решил вернуться в Европу

Нападающий сборной Бразилии Неймар определился со своим будущим после ухода из «Аль-Хиляля».

Футболист, которому через неделю исполнится 33 года, планирует летом вернуться в Европу.

Сейчас форвард собирается заключить контракт с «Сантосом» на пять месяцев, но от опции продления на год он отказался.