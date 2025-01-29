«Сантос» воссоздал голос Пеле, чтобы убедить Неймара вернуться в клуб

В соцсетях Пеле появилось видео под названием «Послание короля принцу».

В ролике легендарный бразилец обратился к Неймару. Его голос сгенерировал искусственный интеллект.

«Отсюда сверху я вижу все. Тяжелые времена. Город печален. Мой трон пуст. Моя рубашка спрятана. Пока не появился тот, кто мог бы ее носить. На самом деле, я думаю, что есть только один человек, который может ее носить, понимаешь?

Не только «Сантос», но и Бразилия снова нуждаются в тебе. Слушай свое сердце. Возвращайся домой, в свой город, к своему народу. Я разрешаю тебе носить мой трон и мою корону», – якобы сказал Пеле.