«Сантос» воссоздал голос Пеле, чтобы убедить Неймара вернуться в клуб

В соцсетях Пеле появилось видео под названием «Послание короля принцу».
В ролике легендарный бразилец обратился к Неймару. Его голос сгенерировал искусственный интеллект.
«Отсюда сверху я вижу все. Тяжелые времена. Город печален. Мой трон пуст. Моя рубашка спрятана. Пока не появился тот, кто мог бы ее носить. На самом деле, я думаю, что есть только один человек, который может ее носить, понимаешь?
Не только «Сантос», но и Бразилия снова нуждаются в тебе. Слушай свое сердце. Возвращайся домой, в свой город, к своему народу. Я разрешаю тебе носить мой трон и мою корону», – якобы сказал Пеле.
- По информации L'Equipe, это видео создал «Сантос», чтобы убедить Неймара вернуться.
- Нападающий накануне стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Аль-Хилялем».
- Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
- Неймар покинул «Сантос» в 2013 году ради «Барселоны».