Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • «Сантос» воссоздал голос Пеле, чтобы убедить Неймара вернуться в клуб

«Сантос» воссоздал голос Пеле, чтобы убедить Неймара вернуться в клуб

В соцсетях Пеле появилось видео под названием «Послание короля принцу».

В ролике легендарный бразилец обратился к Неймару. Его голос сгенерировал искусственный интеллект.

«Отсюда сверху я вижу все. Тяжелые времена. Город печален. Мой трон пуст. Моя рубашка спрятана. Пока не появился тот, кто мог бы ее носить. На самом деле, я думаю, что есть только один человек, который может ее носить, понимаешь?

Не только «Сантос», но и Бразилия снова нуждаются в тебе. Слушай свое сердце. Возвращайся домой, в свой город, к своему народу. Я разрешаю тебе носить мой трон и мою корону», – якобы сказал Пеле.

  • По информации L'Equipe, это видео создал «Сантос», чтобы убедить Неймара вернуться.
  • Нападающий накануне стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Аль-Хилялем».
  • Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
  • Неймар покинул «Сантос» в 2013 году ради «Барселоны».

Новости по теме
В Бразилии сообщили, почему Неймар досрочно покинул «Аль-Хиляль»
Президент «Сантоса» сделал заявление о возвращении Неймара 1
Неймар попрощался с «Аль-Хилялем»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:17
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738162964
твоюж эту самую. чёт все меньше остаётся сомнений, что он перейдёт в зенит. на полгода заскочит в сантос, потом к нам за хер знает, какую зарплату. а потом в интер майями.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 