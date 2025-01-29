«Реал» готов продать Винисиуса, но при двух условиях

В «Реале» допускают уход Винисиуса Жуниора по окончании этого сезона.
Мадридский клуб готов продать игрока, если он сам об этом попросит, а потенциальный покупатель сделает выгодное предложение.
Сообщалось, что бразильца хотят забрать в Саудовскую Аравию за рекордные для футбола 300 миллионов евро. Самому вингеру обещают дать миллиард за пять лет.
- Винисиус проводит в «Реале» 7-й сезон.
- Он забил 101 гол и сделал 83 ассиста в 291 матче.
- Нападающий уже выиграл с мадридцами 14 трофеев.
Источник: Cope