Экс-защитник «Спартака» готов перейти в «Зенит»: «Многие адекватные люди поймут»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Илья Кутепов порассуждал о возможном трансфере в «Зенит».
- Сейчас центральный защитник выступает за «Велес» из Второй лиги.
- Он был в «Спартаке» с 2012 по 2022 год.
- 31-летний Кутепов – участник ЧМ-2018.
– Глупо от такого отказываться. Нужно идти к руководству нынешнего клуба и объяснять ситуацию.
«Велес», думаю, не будет против отпустить меня в другой клуб. Если это «Зенит», то понятно, что будет не за бесплатно. Обе стороны выиграют.
– Нет триггера на «Зенит»?
– На самом деле, нет. Пусть на меня не обижаются болельщики «Спартака». Век футболиста очень короткий. Да, я в «Спартаке» провел почти всю карьеру. Но сейчас уже давно не в «Спартаке».
После «Спартака» я сменил «Торпедо». Сейчас у меня «Велес». Это был не прямой переход, если воображать. Многие адекватные люди поймут и поддержат.