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  • Экс-защитник «Спартака» готов перейти в «Зенит»: «Многие адекватные люди поймут»

Экс-защитник «Спартака» готов перейти в «Зенит»: «Многие адекватные люди поймут»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Илья Кутепов порассуждал о возможном трансфере в «Зенит».

  • Сейчас центральный защитник выступает за «Велес» из Второй лиги.
  • Он был в «Спартаке» с 2012 по 2022 год.
  • 31-летний Кутепов – участник ЧМ-2018.

– Глупо от такого отказываться. Нужно идти к руководству нынешнего клуба и объяснять ситуацию.

«Велес», думаю, не будет против отпустить меня в другой клуб. Если это «Зенит», то понятно, что будет не за бесплатно. Обе стороны выиграют.

– Нет триггера на «Зенит»?

– На самом деле, нет. Пусть на меня не обижаются болельщики «Спартака». Век футболиста очень короткий. Да, я в «Спартаке» провел почти всю карьеру. Но сейчас уже давно не в «Спартаке».

После «Спартака» я сменил «Торпедо». Сейчас у меня «Велес». Это был не прямой переход, если воображать. Многие адекватные люди поймут и поддержат.

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Источник: «Советский спорт»

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Красногвардейчик
1738156557
Молодец...переходи....пора до конца развалить, это газовое искусственно созданное недоразумение в виде политпроекта))
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Дубина
1738156669
Кутя мы только за!!!
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WE ARE FOR PETER
1738157373
Фейк
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