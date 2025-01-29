Экс-защитник «Спартака» готов перейти в «Зенит»: «Многие адекватные люди поймут»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Илья Кутепов порассуждал о возможном трансфере в «Зенит».

Сейчас центральный защитник выступает за «Велес» из Второй лиги.

Он был в «Спартаке» с 2012 по 2022 год.

31-летний Кутепов – участник ЧМ-2018.

– Глупо от такого отказываться. Нужно идти к руководству нынешнего клуба и объяснять ситуацию.

«Велес», думаю, не будет против отпустить меня в другой клуб. Если это «Зенит», то понятно, что будет не за бесплатно. Обе стороны выиграют.

– Нет триггера на «Зенит»?

– На самом деле, нет. Пусть на меня не обижаются болельщики «Спартака». Век футболиста очень короткий. Да, я в «Спартаке» провел почти всю карьеру. Но сейчас уже давно не в «Спартаке».

После «Спартака» я сменил «Торпедо». Сейчас у меня «Велес». Это был не прямой переход, если воображать. Многие адекватные люди поймут и поддержат.