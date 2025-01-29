Кокорин не жалеет о скандальной вечеринке в Монако: «Кайфую – есть что вспомнить»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как спустя 8,5 лет он относится к нашумевшей вечеринке в ночном клубе Монте-Карло.

Кокорин и Павел Мамаев отправились в Монако после провального Евро-2016.

Сборная России стала последней в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

Российские футболисты угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку.

Они потратили на вечеринку около 250 тысяч евро.

– По прошествии времени не жалеешь о ситуации с шампанским?

– Нет, кайфую. Типа есть что вспомнить.

– Не считаешь глупым потратить столько денег на шампанское, которое даже не пил?

– Ко мне сейчас люди приходят тоже: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой ютуб, покажи мне, что ты гулял? А я тебе могу показать».

Нет, глупо, базару нет. Но как Мамай сказал, я в половине (смеется).

– Ты сейчас продолжаешь так же гулять?

– Нет. Я гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью. Вот так.