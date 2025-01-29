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  • Кокорин не жалеет о скандальной вечеринке в Монако: «Кайфую – есть что вспомнить»

Кокорин не жалеет о скандальной вечеринке в Монако: «Кайфую – есть что вспомнить»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как спустя 8,5 лет он относится к нашумевшей вечеринке в ночном клубе Монте-Карло.

  • Кокорин и Павел Мамаев отправились в Монако после провального Евро-2016.
  • Сборная России стала последней в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.
  • Российские футболисты угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку.
  • Они потратили на вечеринку около 250 тысяч евро.

– По прошествии времени не жалеешь о ситуации с шампанским?

– Нет, кайфую. Типа есть что вспомнить.

– Не считаешь глупым потратить столько денег на шампанское, которое даже не пил?

– Ко мне сейчас люди приходят тоже: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой ютуб, покажи мне, что ты гулял? А я тебе могу показать».

Нет, глупо, базару нет. Но как Мамай сказал, я в половине (смеется).

– Ты сейчас продолжаешь так же гулять?

– Нет. Я гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью. Вот так.

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Источник: Smol Talk

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Комментарии (3)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1738155843
Долбоящер, просто посмотрите на его рожу, и любой врач вам скажет, что он долбоящер, ему лучше молчать, а он, наоборот, кайфует с самого себя, зачем лишний раз всем говорить о том, что ты долбоящер, все и так это уже знают. 
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WE ARE FOR PETER
1738157468
Молодец Алекс) не слушай критику, это все от тупой зависти у них )
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