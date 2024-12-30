Линекер – о результатах «Манчестер Сити»: «Пеп все исправит, не сомневаюсь»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал ситуацию в «Манчестер Сити».
- В последних 14 матчах у «Сити» 2 победы.
- Команда идет в АПЛ на 5-м месте.
- Ближайший соперник – «Вест Хэм» (4 января).
«Хосеп Гвардиола все исправит, не сомневаюсь. Это вопрос времени. Только глупец сомневается в Пепе.
Это вызов для тренера. Мы все наблюдаем, как он вытащит команду. Потеря Родри стала огромным ударом. Такое должно было произойти в какой-то момент.
Выиграть АПЛ четыре раза подряд было безумием. Такие результаты не имеют равных», – сказал Линекер.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»