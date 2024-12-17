18 декабря на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» примет «Райо Вальекано» в матче 12-го тура Ла Лиги. Оба клуба имеют сложности в текущем сезоне, однако результативность гостей и нестабильная оборона хозяев обещают напряженное противостояние.

«Вильярреал»

«Вильярреал» продолжает испытывать трудности, несмотря на нахождение в первой половине таблицы. Команда не может победить в четырех матчах подряд, а оборона остается одной из главных проблем – 9 пропущенных голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир Айосе Перес (10 голов) продолжает тащить атаку «желтой субмарины», но этого недостаточно для стабилизации результатов. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 9, что подчеркивает нестабильность в защите.

Последние матчи «Вильярреала»:

Вильярреал 1:2 Бетис (Ла Лига, 15.12.2024)

Атлетик 2:0 Вильярреал (Ла Лига, 08.12.2024)

Понтеведра 1:0 Вильярреал (Кубок, 04.12.2024)

Вильярреал 2:2 Жирона (Ла Лига, 01.12.2024)

Осасуна 2:2 Вильярреал (Ла Лига, 24.11.2024)

«Райо Вальекано» показывает интересные результаты в атаке, но также испытывает проблемы в обороне. Команда забивает в трех матчах подряд, включая результативную ничью с «Реалом» (3:3), однако пропустила 8 голов за последние 5 встреч. Лидер атак Унаи Лопес с 3 голами остается ключевой фигурой в атакующей линии. «Райо Вальекано» умеет создавать проблемы фаворитам, но часто теряет очки из-за ошибок в защите.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

Райо Вальекано 3:3 Реал Мадрид (Ла Лига, 14.12.2024)

Валенсия 0:1 Райо Вальекано (Ла Лига, 07.12.2024)

Унионистас 2:3 Райо Вальекано (Кубок, 04.12.2024)

Райо Вальекано 1:2 Атлетик (Ла Лига, 01.12.2024)

Севилья 1:0 Райо Вальекано (Ла Лига, 24.11.2024)

Личные встречи

«Вильярреал» имеет преимущество в очных встречах, особенно на своем поле, где не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Райо». Однако «Райо Вальекано» уже побеждал «Вильярреал» дважды в недавних встречах.

Последние встречи:

Вильярреал 3:0 Райо Вальекано (28.04.2024)

Райо Вальекано 1:1 Вильярреал (24.09.2023)

Райо Вальекано 2:1 Вильярреал (28.05.2023)

Статистика

«Вильярреал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Райо Вальекано»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Райо Вальекано»

Обе команды нестабильны в обороне, что повышает вероятность результативной игры. «Вильярреал» остается фаворитом благодаря фактору домашнего поля, однако «Райо Вальекано» способен воспользоваться проблемами хозяев в обороне и забить. Ожидается ничейный результат с голами обеих команд.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Ничья – коэффициент 3.60

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!