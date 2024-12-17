18 декабря на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» примет «Райо Вальекано» в матче 12-го тура Ла Лиги. Оба клуба имеют сложности в текущем сезоне, однако результативность гостей и нестабильная оборона хозяев обещают напряженное противостояние.
«Вильярреал»
«Вильярреал» продолжает испытывать трудности, несмотря на нахождение в первой половине таблицы. Команда не может победить в четырех матчах подряд, а оборона остается одной из главных проблем – 9 пропущенных голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир Айосе Перес (10 голов) продолжает тащить атаку «желтой субмарины», но этого недостаточно для стабилизации результатов. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 9, что подчеркивает нестабильность в защите.
Последние матчи «Вильярреала»:
- Вильярреал 1:2 Бетис (Ла Лига, 15.12.2024)
- Атлетик 2:0 Вильярреал (Ла Лига, 08.12.2024)
- Понтеведра 1:0 Вильярреал (Кубок, 04.12.2024)
- Вильярреал 2:2 Жирона (Ла Лига, 01.12.2024)
- Осасуна 2:2 Вильярреал (Ла Лига, 24.11.2024)
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» показывает интересные результаты в атаке, но также испытывает проблемы в обороне. Команда забивает в трех матчах подряд, включая результативную ничью с «Реалом» (3:3), однако пропустила 8 голов за последние 5 встреч. Лидер атак Унаи Лопес с 3 голами остается ключевой фигурой в атакующей линии. «Райо Вальекано» умеет создавать проблемы фаворитам, но часто теряет очки из-за ошибок в защите.
Последние матчи «Райо Вальекано»:
- Райо Вальекано 3:3 Реал Мадрид (Ла Лига, 14.12.2024)
- Валенсия 0:1 Райо Вальекано (Ла Лига, 07.12.2024)
- Унионистас 2:3 Райо Вальекано (Кубок, 04.12.2024)
- Райо Вальекано 1:2 Атлетик (Ла Лига, 01.12.2024)
- Севилья 1:0 Райо Вальекано (Ла Лига, 24.11.2024)
Личные встречи
«Вильярреал» имеет преимущество в очных встречах, особенно на своем поле, где не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Райо». Однако «Райо Вальекано» уже побеждал «Вильярреал» дважды в недавних встречах.
Последние встречи:
- Вильярреал 3:0 Райо Вальекано (28.04.2024)
- Райо Вальекано 1:1 Вильярреал (24.09.2023)
- Райо Вальекано 2:1 Вильярреал (28.05.2023)
Статистика
«Вильярреал»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Райо Вальекано»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Райо Вальекано»
Обе команды нестабильны в обороне, что повышает вероятность результативной игры. «Вильярреал» остается фаворитом благодаря фактору домашнего поля, однако «Райо Вальекано» способен воспользоваться проблемами хозяев в обороне и забить. Ожидается ничейный результат с голами обеих команд.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Ничья – коэффициент 3.60
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00
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