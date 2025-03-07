Карпин объяснил травматичность Захаряна в «Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян так часто получает травмы.
– Что происходит с Захаряном?
– Уместно говорить о комплексе причин. Механическая травма была – голеностоп. Потом мышечные. И несколько раз Арсен болел: ковид, затем случился какой-то тяжелый грипп.
Если вспомнить Дениса Черышева – его на протяжении всей карьеры преследовали мышечные повреждения. У Захаряна не так.
Думаю, что это вопрос адаптации. До сих пор. Интенсивность тренировочного процесса другая, не только официальные игры.
- Российский футболист получил новое повреждение 23 февраля в матче с «Леганесом» (3:0).
- Он открыл счет в игре, но был заменен в перерыве.
- Из-за травм хавбек провел в этом сезоне только 4 матча.
Источник: ODDS