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Карпин объяснил травматичность Захаряна в «Сосьедаде»

Вчера, 21:35
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян так часто получает травмы.

– Что происходит с Захаряном?

– Уместно говорить о комплексе причин. Механическая травма была – голеностоп. Потом мышечные. И несколько раз Арсен болел: ковид, затем случился какой-то тяжелый грипп.

Если вспомнить Дениса Черышева – его на протяжении всей карьеры преследовали мышечные повреждения. У Захаряна не так.

Думаю, что это вопрос адаптации. До сих пор. Интенсивность тренировочного процесса другая, не только официальные игры.

  • Российский футболист получил новое повреждение 23 февраля в матче с «Леганесом» (3:0).
  • Он открыл счет в игре, но был заменен в перерыве.
  • Из-за травм хавбек провел в этом сезоне только 4 матча.

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Источник: ODDS
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Россия Захарян Арсен Карпин Валерий
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subbotaspartak
1741375414
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