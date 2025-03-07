Анчелотти рассказал, почему жует жвачку во время матчей

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как увеличивается его пульс во время матчей.

«Это просто способ снять стресс. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он составляет 63. Возможно, жвачка помогает мне», – сказал Анчелотти.