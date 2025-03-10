Клуб Примеры пригласил Мостового на должность тренера

Начинающий тренер Александр Мостовой сообщил, что у него есть предложение из Примеры.

«Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут. Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты», – сказал Мостовой.