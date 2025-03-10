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Клуб Примеры пригласил Мостового на должность тренера

Сегодня, 17:11
8

Начинающий тренер Александр Мостовой сообщил, что у него есть предложение из Примеры.

«Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут. Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты», – сказал Мостовой.

  • Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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Skull_Boy
1741616281
Тебя развели Вован и Лексус
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АК 68
1741616429
Ехай же наконец, все уши прожужжал своим тренерством.
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алдан2014
1741616830
Везёт мужику,и сны приятные снятся.
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...короче
1741617006
...главное - пароль от госуслуг им не говори! Или уже?...
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ss21
1741617476
С лицензиями не понятно, почему нужно учиться у европейцев если можно создать свои курсы? Романцев, Бердыев, Семин никаких лицензии не получали когда становились чемпионами.
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Semenycch
1741617703
Хозяева Сельты живут старыми воспоминаниями. Это не верно, Мостовой давно бутсы повесил на гвоздь и облюбовал диван. Диванный воин не может быть приличным тренером.
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The only one
1741617936
ФАНТАЗЁР...
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