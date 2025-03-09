Мостовой назвал лигу, в которую поедет тренировать в случае отсутствия предложений из РПЛ

Получивший лицензию Александр Мостовой допустил, что начнет тренерскую карьер у в Испании.
«Когда развивалась тема со стажировками, меня звали и в «Алавес», и в «Сельту», и в «Эспаньол». Другое дело, что в связи с нынешней ситуацией не решался туда лететь.
В интервью испанской прессе я сказал, что пока у меня нет возможности приехать в Испанию. Отношусь к этому спокойно.
Если из России никто никуда не пригласит, то, конечно, выберу Ла Лигу. У нас же многие футбольные люди остаются не при делах. Проблем с языком в Испании точно бы не было, говорю на испанском свободно. Я и с детьми общаюсь, и журналисты оттуда часто звонят», – сказал Мостовой.
- Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового