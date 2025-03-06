Пономарев: «У Захаряна ужасная травма – ему даже в Россию возвращаться бесполезно»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что у полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна будут хронические проблемы со здоровьем.

Российский футболист получил новое повреждение 23 февраля в матче с «Леганесом» (3:0).

Он открыл счет в игре, но был заменен в перерыве.

Из-за травм хавбек провел в этом сезоне только 4 матча.

«У Захаряна неприятная травма, ужасная. Она долго заживает. Не знаешь, когда восстановишься. Там создается такой узелок, который дает натяг, всегда его чувствуешь.

Повреждение передней поверхности бедра не дает разбежаться, при ударах по мячу это чувствуется. Ты сам себя тормозишь во время этой травмы.

Мне очень жаль его, потому что ему всего 21 год, очень рано он начал травмироваться. Самое страшное, что он всегда будет ее тянуть. Не лечится она ни черта! Даже мениски, переломы и крестообразные – это еще ерунда.

Захарян станет хрустальным футболистом. У нас уже такой был – Дзагоев. Он же постоянно заднюю поверхность бедра тянул. Вот и закончил на этом.

Если Захарян так продолжит, то закончит как Дзагоев. А что такого? Ничего удивительного нет. Будет через матч травму получать.

Ему даже в Россию возвращаться бесполезно, это не поможет. Может, будет лечиться там до конца контракта», – сказал Пономарев.