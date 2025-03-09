«Реал» отреагировал на смерть врача «Барселоны»

Пресс-служба «Реала» опубликовала пост в поддержку «Барселоны».

В субботу стало известно о смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.

Из-за этого был перенесен домашний матч каталонцев против «Осасуны».

Врачу было 54 года. Он обедал вместе с командой, после чего отправился в свой номер и лег спать. Смерть наступила во сне.

«Реал» глубоко сожалеет о смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Выражаем соболезнования и сочувствие всей его семье, товарищам по команде и всем близким.

Покойся с миром», – написали мадридцы в твиттере.