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«Реал» отреагировал на смерть врача «Барселоны»

Сегодня, 15:11

Пресс-служба «Реала» опубликовала пост в поддержку «Барселоны».

  • В субботу стало известно о смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.
  • Из-за этого был перенесен домашний матч каталонцев против «Осасуны».
  • Врачу было 54 года. Он обедал вместе с командой, после чего отправился в свой номер и лег спать. Смерть наступила во сне.

«Реал» глубоко сожалеет о смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. Выражаем соболезнования и сочувствие всей его семье, товарищам по команде и всем близким.

Покойся с миром», – написали мадридцы в твиттере.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона
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