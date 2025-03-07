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«Челси» установил рекорд по тратам на состав

Сегодня, 18:06
8

Опубликован список европейских клубов с самыми дорогими составами.

Лидером рейтинга от УЕФА стал «Челси», который по состоянию на конец 2024 года потратил на состав 1,66 миллиарда евро.

Это новый рекорд. Ранее самый дорогой состав был зафиксирован у «Реала» в 2020 году – 1,33 млрд евро.

Топ-20 рейтинга выглядит так:

  1. «Челси» – 1,66 млрд евро
  2. «Манчестер Сити» – 1,3 млрд
  3. «Манчестер Юнайтед» – 1,096 млрд
  4. «Арсенал» – 1,024 млрд
  5. «Реал» – 922 млн
  6. «ПСЖ» – 911 млн
  7. «Ливерпуль» – 869 млн
  8. «Тоттенхэм» – 809 млн
  9. «Ювентус» – 735 млн
  10. «Интер» – 622 млн
  11. «Астон Вилла» – 584 млн
  12. «РБ Лейпциг» – 559 млн
  13. «Бавария» – 549 млн
  14. «Ньюкасл» – 541 млн
  15. «Вест Хэм» – 477 млн
  16. «Барселона» – 474 млн
  17. «Наполи» – 443 млн
  18. «Милан» – 380 млн
  19. «Атлетико» – 378 млн
  20. «Рома» – 357 млн

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Рейтинг Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Ливерпуль Реал ПСЖ Тоттенхэм Ювентус Интер
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Комментарии (8)
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партизан84
1741361240
ну пусть еще десяток мудриков купит лямов по 200, возглавят рейтинг на пару десятков лет вперед. и украрейх проспонсирует, и себе немного отмоют
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мАсквобадгуно
1741361355
А я думал на первом месте Спартак, куча неликвида, по безумной цене. :)))
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JIEGEHDA
1741365038
Это наверное то что потрачено . А не стоимость . Условно даже у Реала 922 . Мбаппе Вини по 200 . Беллингем 170 . Родриго под 140 вроде. Там уже 700+ набежало. У Барсы так же почти . Рафа сотка. Ямаль 190 . Пе.дри Гави и другие молодые там под сотку . А в таблице 400 только
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Xiko
1741365945
Эх, был бы еще от этой цифры результат еще
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