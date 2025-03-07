«Челси» установил рекорд по тратам на состав

Опубликован список европейских клубов с самыми дорогими составами.
Лидером рейтинга от УЕФА стал «Челси», который по состоянию на конец 2024 года потратил на состав 1,66 миллиарда евро.
Это новый рекорд. Ранее самый дорогой состав был зафиксирован у «Реала» в 2020 году – 1,33 млрд евро.
Топ-20 рейтинга выглядит так:
- «Челси» – 1,66 млрд евро
- «Манчестер Сити» – 1,3 млрд
- «Манчестер Юнайтед» – 1,096 млрд
- «Арсенал» – 1,024 млрд
- «Реал» – 922 млн
- «ПСЖ» – 911 млн
- «Ливерпуль» – 869 млн
- «Тоттенхэм» – 809 млн
- «Ювентус» – 735 млн
- «Интер» – 622 млн
- «Астон Вилла» – 584 млн
- «РБ Лейпциг» – 559 млн
- «Бавария» – 549 млн
- «Ньюкасл» – 541 млн
- «Вест Хэм» – 477 млн
- «Барселона» – 474 млн
- «Наполи» – 443 млн
- «Милан» – 380 млн
- «Атлетико» – 378 млн
- «Рома» – 357 млн
Источник: Sky Sports