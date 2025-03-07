«Челси» установил рекорд по тратам на состав

Опубликован список европейских клубов с самыми дорогими составами.

Лидером рейтинга от УЕФА стал «Челси», который по состоянию на конец 2024 года потратил на состав 1,66 миллиарда евро.

Это новый рекорд. Ранее самый дорогой состав был зафиксирован у «Реала» в 2020 году – 1,33 млрд евро.

Топ-20 рейтинга выглядит так: