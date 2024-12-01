1 декабря 2024 года в 19:00 по мск состоится матч 17-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо Мх» и «Факелом».

«Динамо Мх»

«Динамо Мх» занимает 11-е место в турнирной таблице с 16 очками после 16 матчей. У команды 3 победы, 7 ничьих и 6 поражений. Разница мячей -5 (9 забито, 14 пропущено). Последние три игры:

«Факел»

«Факел» находится на 14-й позиции с 13 очками после 16 матчей. У команды 2 победы, 7 ничьих и 7 поражений. Разница мячей -13 (11 забито, 24 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Факел»

В предстоящем матче, вероятно, будет забито немного голов – обе команды мотивированы на набор очков, поэтому коллективы устроит и ничья. Наш прогоноз – ТМ 2.5 (1.40).

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