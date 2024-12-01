Семак высказался о поражении от «Крыльев» и игре Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

Нападающий петербуржцев Александр Соболев вышел на замену на 64‑й минуте и результативными действиями не отметился.

– Часто навешивали в центр штрафной, но Соболев и Ерохин вышли лишь во втором тайме. Почему?

– Изначально в первом тайме вышли более быстрые игроки, но по ходу игры надо было менять структуру. «Крылья» забили и сели глубоко. Отсюда замены, мы смотрели на игроков на поле.

– На Соболева большое давление, он снова не забил.

– Терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут. Матео [Кассьерра] в прошлом сезоне тоже долго не забивал. Надо забить и почувствовать уверенность в своих силах. Думаю, всe будет нормально.

– Что с травмировавшимся Алипом?

– Пока сложно сказать, завтра‑послезавтра скажем.

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