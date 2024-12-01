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    Семак высказался о поражении от «Крыльев» и игре Соболева

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

    Нападающий петербуржцев Александр Соболев вышел на замену на 64‑й минуте и результативными действиями не отметился.

    – Часто навешивали в центр штрафной, но Соболев и Ерохин вышли лишь во втором тайме. Почему?

    – Изначально в первом тайме вышли более быстрые игроки, но по ходу игры надо было менять структуру. «Крылья» забили и сели глубоко. Отсюда замены, мы смотрели на игроков на поле.

    – На Соболева большое давление, он снова не забил.

    – Терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут. Матео [Кассьерра] в прошлом сезоне тоже долго не забивал. Надо забить и почувствовать уверенность в своих силах. Думаю, всe будет нормально.

    – Что с травмировавшимся Алипом?

    – Пока сложно сказать, завтра‑послезавтра скажем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 19:18
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    Комментарии (16)
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    saf05
    1733070496
    Спартак молодцы такую свинью питерцам подбросили!!!
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    Красногвардейчик
    1733070617
    Это победа Федорищева, оказался хорошим мотиватором)) Вот таких тренеров по больше б в РПЛ))
    Ответить
    Plyash
    1733073461
    Семак,прекрати кормить дельфина спаржей.Он мясо любит.
    Ответить
    Спартачище
    1733074065
    да прекрасно соболек играет))) в своем стиле покуиста поздравляю педикулезных с прекрасным приобретением
    Ответить
    Taps
    1733074196
    Недолго Семаку осталось, скоро его Соболь похоронит.
    Ответить
    С-Петр-google
    1733074233
    https://ltdfoto.ru/images/2024/12/01/IMG_2232.jpg
    Ответить
    С-Петр-google
    1733074244
    https://ltdfoto.ru/images/2024/12/01/IMG_2232.jpg
    Ответить
    ОК, Зенит!
    1733082263
    Соболев - лишний, был, есть и будет. Зениту работать и думать. Нам всем - терпения.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733091075
    Надо было в долг Сирожа играть. Спросил бы у Крыльев , они знают как и кому))…
    Ответить
    Борис34684
    1733106507
    Серёга должен выпускать своего дорогого дельфина каждый матч. Тем более всех устраивает.
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