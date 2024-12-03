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    Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:3).

    «Учитывая место в таблице и состояние «Крыльев Советов», поражение «Зенита» можно назвать сенсацией. А ведь игра для команды Семака складывалась изначально хорошо.

    Уже на четвeртой минуте открыли счeт, это как раз то, что нужно, когда играешь с аутсайдером, который планирует закрываться. Казалось, что соперника можно добивать в первом тайме, и дело пахнет разгромом, но нет! На волжан пропущенный мяч особо не повлиял, они достаточно быстро освоились.

    Вообще ясно, что команда Осинькина хорошо готовилась, да ещe и состав на игру вышел близкий к оптимальному. Песьяков появился в воротах из-за травмы Ломаева, но именно он провeл отличный матч. Снимал все навесы, здорово играл в воротах, его расстреливали в упор, а он выручал. Во многом благодаря ему команда победила.

    Лишний раз продемонстрировал то, что из себя представляет, Сергеев. Два забил, а мог ещe больше забить. Его связка с Олейниковым быстрая, техничная, хорошо сыгранная. Да и Дмитриев также смотрится здорово в атакующей группе «Крыльев Советов».

    Самарский коллектив здорово выходил из обороны, все три мяча забили после быстрых контратак. Были и во втором тайме моменты, но там вратарь выручал или защитники успевали блокировать.

    «Зениту» было очень тяжело вернуться в игру после того, как команда дала фору в два мяча сопернику. В «Крыльях Советов» всe же опытные футболисты собраны, при всех сложностях сезона на одну игру способны собраться.

    Естественно, ещe сильнее закрылись после перерыва, «Зенит» применял уже аварийный вариант в атаке, сильное давление оказывали, но соперник выстоял. И всe же без отличной игры Песьякова, думаю, «Крылья» не выдержали бы подобного натиска», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.12.2024 07:41
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    Комментарии (7)
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    wlad wm--google
    1733210440
    Все лидеры слили, как по приказу. Спросите у букмекера)))
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    Давид59
    1733212443
    Проиграли из-за расхлябанности. Особенно после забитого гола. Не умеют они на полных оборотах всю игру играть. Тут уж тренер должен был вовремя вздрючить, но похоже и он этот момент проспал.
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    alp
    1733212775
    да, ловко Сергеев щелкнул по носу Богданыча
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    Лицом_на_клаве
    1733213451
    Бывают и у чемпионов осечки. Выходной уикэнд тому пример с Баварией, Барсой и ПСЖ.
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    TOMSON
    1733214737
    Этот тур был специально для букмекеров. А именно, чтоб огромное количество ставок слилось. Такое бывает ежегодно.
    Ответить
    Garrincha58
    1733215300
    Что тут комментировать об...ся гл. тренер в очередной раз
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