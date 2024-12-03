Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:3).

«Учитывая место в таблице и состояние «Крыльев Советов», поражение «Зенита» можно назвать сенсацией. А ведь игра для команды Семака складывалась изначально хорошо.

Уже на четвeртой минуте открыли счeт, это как раз то, что нужно, когда играешь с аутсайдером, который планирует закрываться. Казалось, что соперника можно добивать в первом тайме, и дело пахнет разгромом, но нет! На волжан пропущенный мяч особо не повлиял, они достаточно быстро освоились.

Вообще ясно, что команда Осинькина хорошо готовилась, да ещe и состав на игру вышел близкий к оптимальному. Песьяков появился в воротах из-за травмы Ломаева, но именно он провeл отличный матч. Снимал все навесы, здорово играл в воротах, его расстреливали в упор, а он выручал. Во многом благодаря ему команда победила.

Лишний раз продемонстрировал то, что из себя представляет, Сергеев. Два забил, а мог ещe больше забить. Его связка с Олейниковым быстрая, техничная, хорошо сыгранная. Да и Дмитриев также смотрится здорово в атакующей группе «Крыльев Советов».

Самарский коллектив здорово выходил из обороны, все три мяча забили после быстрых контратак. Были и во втором тайме моменты, но там вратарь выручал или защитники успевали блокировать.

«Зениту» было очень тяжело вернуться в игру после того, как команда дала фору в два мяча сопернику. В «Крыльях Советов» всe же опытные футболисты собраны, при всех сложностях сезона на одну игру способны собраться.

Естественно, ещe сильнее закрылись после перерыва, «Зенит» применял уже аварийный вариант в атаке, сильное давление оказывали, но соперник выстоял. И всe же без отличной игры Песьякова, думаю, «Крылья» не выдержали бы подобного натиска», – написал Бубнов.